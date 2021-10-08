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Çevre Bakanlığı, 'Boğaziçi imara açılacak' iddialarını yalanladı

Çevre Bakanlığı, 'Boğaziçi imara açılacak' iddialarını yalanladı

Sit alanı statüsünde değişikliğe gidilen Boğaziçi Üniversitesi için ortaya atılan " arazi yapılaşması" iddalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan doğru olmadığı yönünde açıklama geldi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:20
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:26
Çevre Bakanlığı, 'Boğaziçi imara açılacak' iddialarını yalanladı

Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresindeki arazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmişti.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 8 Eylül'de duyurduğu kararın akabinde, doğal SİT alanında değişikliğe gidilmesi ile bölgenin yapılaşmaya açılabileceği tartışmalarını başlattı.

Karar üzerine üniversitelilerin 'Boğaziçi imara ve turizme açılacak' iddiaları ortaya atıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konunun büyümesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Twitter hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, bakanlık bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmadığı belirtildi.

'KANUNA AYKIRI FAALİYETLER MÜMKÜN DEĞİL'

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının ve akademisyenlerin tepki gösterdiği düzenlemenin alanda yeni yapılaşma yapılmasına yönelik olmadığı belirtilen açıklamada, 'Boğaziçi öngörüm alanı ve sahil şeritlerine koruma esasları ve yapılanma şartları, Boğaziçi Kanunu ve imar planı kapsamında belirlenmekte olup, bu alanlarda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün değildir' denildi.



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