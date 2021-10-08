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Binali Yıldırım'dan 'ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum

Binali Yıldırım'dan 'ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum

Esprili ve sempatik mizacı ile tanınan son başbakan Binali Yıldırım'ın anaokulu öğrencisiyle sohbeti eğlenceli anlara sahne oldu.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:32
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:32
Binali Yıldırım'dan 'ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.

Buradaki ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi.

NE İŞ YAPYORSUN SORUSU
Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, verdiği cevap gülüşmelerine neden oldu.

"İŞ ARIYORUM"

Yıldırım, soru karşısında öğrenciye "İş arıyorum. Bana iş verir misin burada?" cevabını verdi.


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