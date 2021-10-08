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Başkan Erdoğan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuşuyor!

Başkan Erdoğan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuşuyor!

Başkan Erdoğan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:28
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:38
Başkan Erdoğan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Ulaştırma ve haberleşme şuralarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bundan 12 yıl önce 2009 yılında yapılan ulaştırma şurasını hedef 2023 diyerek gerçekleştmiştik.

Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol katettiğimizi görüyoruz.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YÜRÜTMEKTE"

Küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmakta ulaştırma ve haberleşme de yeni yönelimlere yol açmaktadır. Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır.

Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.

Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor.

Ayrıntılar Geliyor...


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