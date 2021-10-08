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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası anlamlı ziyaret! O isimleri unutmadı...

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası anlamlı ziyaret! O isimleri unutmadı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ardından Üsküdar’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:57
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 16:06
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası anlamlı ziyaret! O isimleri unutmadı...

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.



KABİR ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.



Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.



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