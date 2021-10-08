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Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cami çıkışı vatandaşla sohbet eden Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:30
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:30
Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video


Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.


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