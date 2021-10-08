Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için 'Sınıf' sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamalarda bulunarak yüz yüze eğitim konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Özer, 'İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı' diye konuştu.



'YÜZ YÜZE EĞİTİM SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR'



Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme yapan Bakan Özer, daha sonra Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Özer'i Vali Hasan Şıldak ve kent protokolü karşıladı.



Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze başlayan eğitim öğretim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vakaların görüldüğü sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Özer, şöyle konuştu:



'YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN OKULUMUZ YOK'



'Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu, 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara verilen sınıftaki öğrencilerimizden 5 gün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi yapıp sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır.'



'SINIF ÖĞRETMENLERİMİZİN BİRİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 98'E, İKİNCİ DOZ AŞI OLMA ORANI İSE YÜZDE 89'A ULAŞTI'



Özer, her geçen öğretmenlerin aşılanma oranlarının yükseldiğini dile getirdi. Tüm Türkiye'de ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranının yüzde 85'e ulaştığı bilgisini paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları aktardı:



'YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSUNDA KARARLIĞIMIZ SÜRÜYOR'



'Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte.'



Süreçteki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kuruluna teşekkür eden Mahmut Özer, sahada süreçleri takip ettiklerini belirtti.



OKULLARDA SINIF SİSTEMİ! 'GELİŞTİRDİĞİMİZ SİSTEMDE OKULLARI KAPATMAYI DEĞİL, SINIFLARI KAPATMAYI GEREKTİRİYOR'



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine yöneltilen 'Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:



Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti.



ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.



6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor.



25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor.Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.



'OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ'



Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.



Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

