USD (Alış - Satış) : 8,90 - 8,91 EURO (Alış - Satış) : 10,28 - 10,30
Ana Sayfa.
Teknoloji
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023'te vatandaşımızla buluşturacağız

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023'te vatandaşımızla buluşturacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" dedi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 16:35
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 16:36
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023'te vatandaşımızla buluşturacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı