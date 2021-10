Aylin Sözer davasında flaş gelişme! Sanıktan ilginç yanıt: Ellerim bağlıydı!

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katlettiği gerekçesiyle sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



AYLİN SÖZER DAVASINDA SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler Ayhan Sözer, Nilay Sözer, Arda Çapan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.



'CİNAYETİ BAŞKA BİRİ İŞLEDİ'



Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Kemal Ayyıldız, suçsuz olduğnu öne sürerek, cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine tuzak kurulduğunu, yapılanların bir başkası tarafından yapıldığını iddia etti. Mahkeme başkanı, sanık Ayyıldız'ın soruşturmanın yürütüldüğü sırada cezaevinden dilekçe yazarak tüm gerçekleri anlatacağını söylediğini tutanağa yazdırdı.



PARASINI AYLİN SÖZER'İN YÖNETTİĞİNİ SÖYLEDİ



Sanık Ayyıldız savunmasının devamında Aylin Sözer'i çok eskiden beri tanıdığını belirterek 'Aylinden alacağım için evine görüşmeye gittim. Ben bankalara borcum olduğu için cebimde parayı tutamıyordum, yiyordum. Aylin bana bankadan para gönderiyordu. Biriktirdiğim paraları istiyordum. Bana bunları yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan önce uyuşturucu almıştım. Olay günü kapıyı çaldım. Kapıyı kimin açtığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.



'BİRİ BANA VURDU VE BAYILDIM'



Kapıyı açan kişinin başında kapşon, yüzünde maske olduğunu iddia eden sanık Ayyıldız, 'Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimide Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan seni ve çocukların ölecek dedi' diyerek ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi göremediğini aktardı.



MAHKEME BAŞKANININ SORULARINA SANIKTAN İLGİNÇ YANITLAR



Sanığın savunmalarına karşı mahkeme hakiminin 'Bu söylediklerinin hepsini sen ellerin bağlıyken mi yaptın?' şeklinde soru yönelttiği sanık Ayyıldız, evet yanıtını verdi.



Sanık Ayyıldız, mahkeme hakiminin 'Bu kişi sana öyle bir vuruyor ki, bayılıyorsun. Gözünü bir açıyorsun ellerin bağlı içeridesin. Ama Adli Tıp raporunda kafa bölgende ufak bir yaralanma olduğundan bahsediyor. Buna ne diyorsun?' sorusuna da da, 'Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü sırasında doktora enseme bak diye bir kaç kez söyledim. Doktor üstün körü 'tamam tamam' dedi. Bir şey yapmadı. Benim ense morluğum 3 ay geçmedi' şeklinde cevap verdi.



KENDİSİNE TUZAK KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ



Savunmasında ısrarla cinayeti görmediği bu kişinin işlediğini iddia eden sanık Ayyıldız, 'Bana istediğiniz cezayı verin ama bu suçu ben işlemedim' diyerek ağladı. Sanık Ayyıldız, savunmasını 'Çocuklarımı koruyabilmek için her şeyi üstlendim. Aileme zarar vermemesi için yanlış ifade verdim. Evet suçtur. Ama kendimi ve Aylin'i koruyamadığım için vicdan azabı çekiyorum. Olur da bir gün katil olmadığım anlaşılırsa ben de çıkıp herkesin yüzüne bakmak istiyorum. Çok büyük oyun oynanıyor. Bana tuzak kuruluyor' iddialarıyla noktaladı.



ACILI KARDEŞ OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI



Aylin Sözer'in kardeşi olan müşteki Nilay Sözer söz alarak, olay günü ablasının öğrencisi olan Serkan'ın telefonuyla uyandığını, Serkan'ın kendisine 'Telefonuma garip mesajlar geliyor, para istiyor' dediğini, direkt pijamalarıyla aşağı indiğini, yanında yedek anahtar olduğunu, içeriden kedi sesi dışında hiçbir ses gelmediğini, kapının arkasında anahtar olduğunu ve kapının deliğinde bir karartı gördüğünü söyledi.



AYLİN HOCANIN TELEFONUNDAN..



Müşteki Nilay Sözer, 'Hemen arkadaşım Özge'yi aradım. Serkan, telefonumu Derya'dan almış. Derya da beni aradı ne olduğunu sordu. Ben de buraya gel bir sıkıntı var dedim. Ne yapacağımı bilmezken ablamın telefonundan şu an da konuşamıyorum diye mesajlar geldi. Saniyesinde cevap veriyordu, başka bir kumandadan mesaj gelmiş olamaz. Her şey çok ortada çok sinirleniyorum. Sonra polisi aradım ve polisle tehdit etmeye başladım' diyerek olayı anlattı.



HERKESİN CANINA KASTEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ



Yaşananları aktarmaya devam eden müşteki Sözer, 'Kapının arkasında bir sorun olduğunu anladım. Alt komşum Özge 'Kapı açıldı sanırım içerideki çıkmaya çalışıyor ben kapıyı üzerine kilitledim dedi. Özge, kapıyı üstüne kitlemeseydi o kişi hepimizi öldürecekti ben eminim. Polisler geldi, çilingir çağırdılar. Bir anda kapı aralandı ve çilingirin içeride kan olduğunu ve elinde bıçakla koşturan birisinin olduğunu söylediğini duydum. Polisler teslim ol uyarısı yaptı. İçerideki kişi kapıyı kapatmaya çalışıyordu. Birden bir gaz kokusu duyduk ve sesi geldi. Sadece orada ablamın canına değil bütün apartmanın canına kast ederek bir patlama gerçekleşti. Yaralanan polis memurları kapının önündeydi. Bu çok uzun sürdü, yanlışlıkla olan bir şey değildi' ifadelerini kullandı.



'BU BÜYÜK BİR CANİLİK'



Olay günü yaşadığı tramvayı ifade eden müşteki kız kardeş, 'Bir bayan polis memuru ablan öldürülmüş dedi. Ben dumandan zehirlendiğini düşündüm ama boynundaki bıçağı ve yakıldığını duyunca şok oldum. Bu büyük bir canilik. Ben bu işin büyük tasarlanma olduğunu düşünüyorum, çünkü ablam olaydan önce kredi kartını çalmış olabileceğini ve böyle bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Mesajları gördüğüm kadarıyla kredi kartı çalınmış ve ablam darp edilmiş. Şikayetim devam ediyor ve gerçeği öğrenmek istiyorum' sözleriyle acısını aktardı.



POLİSE CAM PARÇALARI FIRLATMIŞ



Duruşmada dosyada adı geçen tanıklar da dinlendi. Tanık olan komiser yardımcısı İ.E., ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, çilingir kapıyı açtığında sanığın kapıya doğru eşyalar yığdığını, polislere cam parçaları fırlattığını, ardından odanın yarısı kadar bir alev topu geldiğini, kendisinin merdivenlerden yuvarlandığını, kalktığında elinin yandığını gördüğünü ve yerinden kalkamadığını anlattı.



'BÜTÜN KORİDOR ALEV ALDI'



Tanık S.Y. ise beyanında olay günü Aylin Hocadan mesaj geldiğini, mesajda dolar olarak kendisinden para istediğini, bunun üzerine Derya'yı aradığını ve olayı anlattığını söylerken tanık Ö.E. ise müşteki Nilay'ın telefonuyla kapıya gittiğini, kapının iç tarafında anahtar olmasının içeride birinin olduğunu düşündürdüğünü, Nilay'ın yukarı çıktığı sırada kapı kilidinin döndüğünü gördüğünü ve kapıyı kilitleyerek içerideki kişiyi hapsettiğini, ardından polis geldiğinde patlama yaşandığını ve koridorun alev aldığını belirtti.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK



Tanıkların dinlenmesinin ve taraf avukatlarının beyanda bulunmasının ardından mahkeme, sanık Kemal Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.