Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.



Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.



SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters'ın haberine göre, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.