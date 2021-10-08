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Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Reuters, Afganistan'a bağlı Kunduz vilayetinde bugün bir camiye gerçekleştirilen ve 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 20:01
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 20:09
Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Reuters'ın haberine göre, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.


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