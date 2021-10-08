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Afganistan'da Cuma namazı sırasında kanlı saldırı!

Afganistan'da Cuma namazı sırasında kanlı saldırı!

Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:32
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:39
Afganistan'da Cuma namazı sırasında kanlı saldırı!

Afganistan'da, Taliban'ın başkent Kabil'e girip yönetimi ele geçirmesinin ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

ABD'nin ülkeden çekilmesiyle artan çatışmaların bedelini, en çok sivil halk ödüyor.




NAMAZ SAATİNDE SALDIRI

Ülkede, sivil halkı hedef alan kanlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Kuzey bölgesinde yer alan Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bulunan bir camide, cuma namazı saatlerinde saldırı düzenlendi.



ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Gerçekleştirilen bombalı saldırı, camiyi savaş alanına çevirdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in yaptığı açıklamada, saldırının hedefi olan caminin Şiilere ait olduğu belirtildi.

Saldırıda ölü sayısının 100'ü geçtiği, çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, saldırının bir intihar eylemi olduğunu ifade etti.



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