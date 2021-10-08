8 Ekim Cuma Yayın Akışı! 8 Ekim Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı! 8 Ekim Cuma TV’de Hangi Diziler Var?

8 Ekim Cuma Yayın Akışı belli oldu. Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı ekrana gelecek dizi ve filmlerin isimlerini paylaştı. 8 Ekim Cuma yayın akışı izleyiciler tarafından da oldukça araştırılıyor. Ekranlara gelecek birbirinden güzel dizi ve filmler reyting sıralaması için yarışacak. Peki 8 Ekim Cuma TV'de Hangi Diziler Var? İşte 8 Ekim Cuma yayın akışı…
8 Ekim Cuma TRT1 Yayın Akışı
11.35: Benim Adım Melek
15.25: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı
23.45: Tarihin Arka Odası
03.00: Gönül Dağı
8 Ekim Cuma Show TV Yayın Akışı
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Yalancı
23.30: Tarzan Rıfkı
01.15: İçimizden Biri
03.30: Yeni Gelin
8 Ekim Cuma Fox TV Yayın Akışı
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: Yalancılar ve Mumları
01.45: Fulya ile Umudun Olsun
04.15: Kefaret
05.45: Son Yaz
8 Ekim Cuma Kanal D Yayın Akışı
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
03.00: Gelinim Mutfakta
04.45: Ece Üner ile Susma
8 Ekim Cuma ATV Yayın Akışı
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Kalp Yarası
03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05.35: Maraşlı
8 Ekim Cuma Star TV Yayın Akışı
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Niyazi Gül Dörtnala
22.30: Niyazi Gül Dörtnala
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
8 Ekim Cuma TV8 Yayın Akışı
13.00: Kırmızı Oda
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: Kırmızı Oda
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
8 Ekim Cuma Beyaz TV Yayın Akışı
08.00 O Da Burda
08.45 Söylemezsem Olmaz
11.00 Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var
13.00 Zengin Kız Fakir Oğlan
15.30 Belma Belen'le Geziyoruz
16.30 Kurtlar Vadisi
18.30 Beyaz Ana Haber
19.30 Sherlock Holmes
21.45 Varoluş
23:30 Dünyalar Çarpışıyor
01.15 Sherlock Holmes
03.15 Varoluş
05.15 Kur'an Kerim Cüz
06.00 Dünyalar Çarpışıyor
İşte Türkiye'nin en sevilen kanallarının 8 Ekim Cuma Yayın Akışı
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