8 Ekim Cuma Yayın Akışı! 8 Ekim Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı! 8 Ekim Cuma TV’de Hangi Diziler Var?

8 Ekim Cuma Yayın Akışı belli oldu. Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı ekrana gelecek dizi ve filmlerin isimlerini paylaştı. 8 Ekim Cuma yayın akışı izleyiciler tarafından da oldukça araştırılıyor. Ekranlara gelecek birbirinden güzel dizi ve filmler reyting sıralaması için yarışacak. Peki 8 Ekim Cuma TV'de Hangi Diziler Var? İşte 8 Ekim Cuma yayın akışı…





8 Ekim Cuma TRT1 Yayın Akışı



8 Ekim Cuma Show TV Yayın Akışı



8 Ekim Cuma Fox TV Yayın Akışı



8 Ekim Cuma Kanal D Yayın Akışı



8 Ekim Cuma ATV Yayın Akışı



8 Ekim Cuma Star TV Yayın Akışı



8 Ekim Cuma TV8 Yayın Akışı



8 Ekim Cuma Beyaz TV Yayın Akışı



11.35: Benim Adım Melek15.25: Gönül Dağı19.00: Ana Haber19.55: İddiaların Aksine20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı23.45: Tarihin Arka Odası03.00: Gönül Dağı13.00: Bir Başka Güzel15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.10: Senin Hayatın18.45: Show Ana Haber Canlı20.00: Yalancı23.30: Tarzan Rıfkı01.15: İçimizden Biri03.30: Yeni Gelin13.00: En Hamarat Benim16.00: Fulya ile Umudun Olsun19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER20.00: Aşk Mantık İntikam23.30: Yalancılar ve Mumları01.45: Fulya ile Umudun Olsun04.15: Kefaret05.45: Son Yaz12.15: Gelinim Mutfakta15.45: Ece Üner ile Susma18.45: Kanal D Ana Haber20.00: Arka Sokaklar00.15: Camdaki Kız03.00: Gelinim Mutfakta04.45: Ece Üner ile Susma13.00: Gün Ortası14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16.20: Esra Erol'da19.00: ATV Ana Haber20.00: Kim Milyoner Olmak İster00.20: Kalp Yarası03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane05.35: Maraşlı13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde16.00: Kiralık Aşk18.30: STAR HABER (Ana Haber)20.00: Niyazi Gül Dörtnala22.30: Niyazi Gül Dörtnala00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan03.00: Güzel Köylü05.00: Kiralık Aşk13.00: Kırmızı Oda16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm20.00: Kırmızı Oda00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa08.00 O Da Burda08.45 Söylemezsem Olmaz11.00 Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var13.00 Zengin Kız Fakir Oğlan15.30 Belma Belen'le Geziyoruz16.30 Kurtlar Vadisi18.30 Beyaz Ana Haber19.30 Sherlock Holmes21.45 Varoluş23:30 Dünyalar Çarpışıyor01.15 Sherlock Holmes03.15 Varoluş05.15 Kur'an Kerim Cüz06.00 Dünyalar Çarpışıyorİşte Türkiye'nin en sevilen kanallarının