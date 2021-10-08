3600 ek gösterge ile Ağustos ayında toplu sözleşmeyle birlikte milyonlarca memur ve emekli zam alacak. 3600 ek gösterge zammı tüm memur ve memur emeklileri tarafından merak ediliyor. Çünkü ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte hem maaşlar hem emekli maaşları hem de ikramiyeler artacak. Bu haberin ardından memur ve memur emeklileri “3600 Ek Gösterge ne zaman çıkacak? 3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan önceki günlerde 3600 ek gösterge zammı için talimat vermişti. Bu talimatın 2022 yılında tamamlanacağı söylenmişti. Peki 3600 Ek Gösterge Sonrası Maaşlar Ne Kadar Artacak? İşte tüm memur ve memur emeklilerinin merak ettiği 3600 ek gösterge zammına dair tüm detaylar…





3600 Ek Gösterge Nedir?



3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?

3600 Ek Gösterge Sonrası Maaşlar Ne Kadar Artacak?



Ek gösterge memur maaşların, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamıdır. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam ne kadar yükselirse maaşlar da o kadar yükselir. Memur maaşları hesaplanırken ünvanlarının yanı sıra ek göstergelere de bakılır. Bu nedenle 2200 olan bir memura oranla 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 25 oranında daha fazla olur.3600 ek gösterge için geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etmişti. Bu görüşmenin ardından 3600 ek göstergenin başlatılması için talimat verilmişti. Yapılan son açıklamalarda 3600 ek göstergenin 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için çalışmaların başlatılması konusunda anlaşıldı.3600 ek göstergenin kapsadığı meslek grupları arasında polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazırlandı. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Bu düzenlemeyle birlikte hem memurların hem de memur emeklilerin maaşları yükselecek.Öğretmen maaşları 943 TL, ikramiyeler ise 33.982 TL artacak.Polis maaşları 943 TL, ikramiyeler ise 33.982 TL artacak.Hemşire maaşları 1063 TL, ikramiyeler ise 38.297 TL artacak.İmam-Hatip maaşları 943 TL, ikramiyeler ise 33.982 TL artacak.Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa emekli maaşları 1200 TL, ikramiyeler ise 45.210 TL artacak.Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa emekli maaşları 1100 TL, ikramiyeler ise 41.500 TL artacak.?” sorularının yanıtını ortalama rakamlarla sizler için haberimizde bir araya getirdik.