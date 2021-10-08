10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: İktidara geldiğimizde...

Girdiği 10 seçimde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, komik açıklamalarına devam ediyor.



HEZİMETLERİN BAŞKANI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz. O zaman sağlıklı bir sanat ve kültür

politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür' dedi.



BOŞ VAATLERDE BULUNDU



Kılıçdaroğlu ayrıca, 'O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Geleceğiz, beraber geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Türkiye'yi sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi, çölün içindeki güzel bir vaha haline getirmek istiyoruz. Herkesin yeşillikler altına uzanıp suyunu içtiği, gökyüzüne baktığı zaman sonsuzluğu keşfettiği, Merak duygusunu büyüttüğümüz bir kültür, sanat dünyası inşa etmek istiyoruz. Elbette biz bunun siyaseten felsefesini yapacağız. Sizler yol gösterdiğinizde biz de onun gereğini yapacağız. İnşallah bir kusur etmemişizdir. Hatalı bir şey söylememişizdir.' şeklinde konuştu.



SSK'YI BATIRMIŞTI



Kemal Kılıçdaroğlu, bundan tam 11 yıl önce bir kaset skandalıyla kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda buldu. Eski bir bürokrat olan ve SSK'da yaptığı skandallarla vatandaşların hafızalarında kötü anılara sahip olan Kılıçdaroğlu o gün bugündür CHP'deki koltuğunu koruyor.



10 SEÇİM KAYBETTİ



Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamamıştı.



Söylemleri ve sosyal medyadaki PR'la 2023'teki seçimler için adaylığa hazırlanan hazırlanan Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak ittifak ortağı Meral Akşener buna ne tepki

verecek merak konusu.

