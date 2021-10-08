USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Siyaset
10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: İktidara geldiğimizde...

10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: İktidara geldiğimizde...

Başkan Erdoğan karşısında girdiği bütün seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz' misali açıklamalarda bulundu. Parti içinde hiçbir başarısı olmayan Kılıçdaroğlu sanatçılara seslendi. "İnşallah bir kusur etmemişizdir" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde yanlış bir adım atmayalım" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:41
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:43
10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama: İktidara geldiğimizde...

Girdiği 10 seçimde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, komik açıklamalarına devam ediyor.

HEZİMETLERİN BAŞKANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz. O zaman sağlıklı bir sanat ve kültür
politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür' dedi.

BOŞ VAATLERDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu ayrıca, 'O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Geleceğiz, beraber geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Türkiye'yi sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi, çölün içindeki güzel bir vaha haline getirmek istiyoruz. Herkesin yeşillikler altına uzanıp suyunu içtiği, gökyüzüne baktığı zaman sonsuzluğu keşfettiği, Merak duygusunu büyüttüğümüz bir kültür, sanat dünyası inşa etmek istiyoruz. Elbette biz bunun siyaseten felsefesini yapacağız. Sizler yol gösterdiğinizde biz de onun gereğini yapacağız. İnşallah bir kusur etmemişizdir. Hatalı bir şey söylememişizdir.' şeklinde konuştu.

SSK'YI BATIRMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, bundan tam 11 yıl önce bir kaset skandalıyla kendisini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda buldu. Eski bir bürokrat olan ve SSK'da yaptığı skandallarla vatandaşların hafızalarında kötü anılara sahip olan Kılıçdaroğlu o gün bugündür CHP'deki koltuğunu koruyor.

10 SEÇİM KAYBETTİ

Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamamıştı.

Söylemleri ve sosyal medyadaki PR'la 2023'teki seçimler için adaylığa hazırlanan hazırlanan Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak ittifak ortağı Meral Akşener buna ne tepki
verecek merak konusu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı