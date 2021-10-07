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Yunanistan'dan tarihi itiraf: Türkiye ile yarışmamız hata olur

Yunanistan'dan tarihi itiraf: Türkiye ile yarışmamız hata olur

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrougalos, Türkiye gibi büyük bir ekonomiye karşı girilen silahlanma yarışının Yunanistan için büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Yunanistan'ın savunma bütçesini %40 artırmasını, sağlık bütçesini ise %12 azaltmasını örnek gösteren Katrougalos, "Sovyetler Birliği böyle çöktü" dedi.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:44
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 23:58
Yunanistan'dan tarihi itiraf: Türkiye ile yarışmamız hata olur

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı George Katrougalos, Atina hükümetinin Fransa ile yaptığı iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi. Katrougalos, önceden maliyeti nedeniyle vazgeçtiği fırkateynleri satın almasına anlam veremediğini belirtti.

"Türkiye daha büyük bir ekonomiye sahip"
Türkiye'nin F-16'lar için modernizasyon projesini başlattığına dikkat çeken Katrougalos, Türkiye'nin Yunanistan'dan daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türkiye'nin planlı bir savunma politikasının olduğundan bahsetti.

Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarının yüzde 75'i yerli
Yunan siyasetçi, "Türkiye, bizden dört kat daha fazla Gayri Safi Milli Hasılaya sahip. Kamu borçları %37, bizimki %210 ve en önemlisi askeri ihtiyaçlarının %75'ini yerli savunma sanayi tarafından karşılıyorlar. Ya Atina hükümeti? Siz, Yunan Ordusu'nun ihtiyaç duyduğu mermileri bile üretemeyecek duruma getirdiniz" dedi.

"Sovyetler Birliği böyle çöktü"
Atina'nın savunma bütçesini %40 artırarak, sağlık bütçesini ise %12 azaltarak ülkeyi tehlikeli bir silahlanma yarışına dahil ettiğini ifade eden Katrougalos, "Silahlanma yarışı aslında ülkenin savunma yeteneklerini baltalıyor. Sovyetler Birliği böyle çöktü" dedi.


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