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Yine İETT yine kaza! İki otobüs çarpıştı 2 yolcu yaralandı

Yine İETT yine kaza! İki otobüs çarpıştı 2 yolcu yaralandı

CHP'li İBB'nin yönetimindeki İETT'de yandaşlara verilen ihaleler nedeniyle kazalar ve arızalar peş peşe geliyor. Son olarak Fatih'te seyir halinde bulunan iki İETT otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 kadın yolcu yaralanırken otobüsün arkasından çıkan dumanlar itfaiye tarafından söndürüldü.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:29
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:37
Yine İETT yine kaza! İki otobüs çarpıştı 2 yolcu yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haseki'den Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsü çarpıştı.

Çarpışma sonucu otobüslerden birinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Otobüsten yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada otobüs içerisinde bulunan 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.



Yaralanan yolculardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



 
Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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