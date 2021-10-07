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Yargıtay'dan kritik maaş kararı! Kredi çeken emekliler dikkat!

Yargıtay'dan kritik maaş kararı! Kredi çeken emekliler dikkat!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağı kararını verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin nafaka borçları ve SGK alacakları haricinde haczedilemeyeceği belirtildi. Karar, çektiği krediyi ödeyemeyen bir emeklinin maaşına bloke konulmasının iptali için açılan dava üzerine verildi.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:06
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:09
Yargıtay'dan kritik maaş kararı! Kredi çeken emekliler dikkat!

Yargıtay kararına göre İzmir'de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da
muvafakat verdi.

Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, emekli maaşı hesabının dörtte birine bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı. İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti.

Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.

MAHKEME DİRENDİ

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK'na taşındı.

Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka
uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.


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