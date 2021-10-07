Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylara dair yazılı açıklama yaptı.



Valilik açıklamasında "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde bugün bir grup gösterici tutuklamalarla ilgili eylem yapmış.



Polis eylemcilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.



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