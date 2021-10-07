Türkiye’nin gerçek Aşk-ı Memnu hikayesinde şok gelişme: Eşinden af diledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programına konu olan Sedat-Nesrin olayı, Türkiye'nin gündemine oturdu.



Bir dönem ekrana damga vuran Aşk-ı Memnu dizisini senaryosuna benzetilen olay şöyle gelişti:



Programa katılan Sedat Akbalık, eşi Nesrin'in kendisini yeğeniyle aldattığını iddia etti.



İHANETİ KABUL ETTİ: BOŞLUĞA DÜŞTÜM



Sedat'ın ihanetle suçladığı eşi Nesrin ise önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin, “Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm.” açıklamasını yaptı.



Sedat'ın ablası ise Nesrin'in Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bildiğini ve sustuğunu öne sürdü.



BABANIN İDDİASI: SEDAT EVE ADAMLAR GETİRİYOR



Canlı yayındaki büyük yüzleşmeye Nesrin'in babası da dahil oldu.



Yayına çıkan baba, Sedat'ın eve farklı farklı adamlar getirdiğini ve kızına hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istediğini iddia etti.



Nesrin'in babası, Murat'ın da bu işin içinde olduğunu öne sürdü.



EŞİ İLE BARIŞMAK İSTEDİ



Tüm bu yaşananlara rağmen eşi Nesrin ile barışmak isteyen Sedat ise “Eşim bana bu olayı anlattı. Anlattığı gibi de babamdan bana miras kalan toprağı sattım. Kendisine dedim ki; ‘ben seni bağrıma basacağım. Her şeyden önce iki çocuğumuz var. Onların boynu ya ben ölürsem ya da sen ölürsen bükük kalır' dedim.” diye konuştu.



Bir anda oturduğu koltuktan kalkan Sedat, eşine çiçek uzattı ve “Yaşanan yaşandı, bizim iki çocuğumuz var.” dedi.



“SEN BENİ REZİL ETTİN”



Boşanmak istediğini söyleyen Nesrin, eşi Sedat'ın kendisine uzattığı çiçekleri de kabul etmedi.



Nesrin “Hayır, ben seninle asla barışmak istemiyorum. Sen beni rezil ettin. Senden tek istediğim şey boşanmak. Bana yapmadığın şey kalmadı. Çocuklar bile benden değil dedin. Ben seni çocuklarından kısıtlamadım. Öldüreceğim deyip tehdit ettiğin için uzaklaştırma aldırdım. İstediğim şey senden boşanmak, çocukları da mahkeme kime verirse verecek. Artık babam da arkamda… Babam bana söz verdi. Sedat'ı artık sevmiyorum affetmiyorum da. Soyadını taşımak istemiyorum artık.” şeklinde konuştu.