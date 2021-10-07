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Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı

Son dakika haberine göre bu sabah saatlerinde Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:15
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:56
Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı

Bu sabah Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayolları’na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.


Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.


Bagajlar tek tek kontrol ediliyor
Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray’den geçirilerek kontrol ediliyor.


Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.


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