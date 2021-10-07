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Ekonomi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:04
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:06
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİ GEÇERLİ"

Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.

İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız. Türkiye AB'ye ihracatta kaliteyi ve hızı yakaladı.

"GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz.


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