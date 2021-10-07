USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
PKK/YPG destekçileri tarafından katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

PKK/YPG destekçileri tarafından katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği saldırılarda katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 7. yılında mezarları başında anıldı. Programda konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:56
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 22:06
PKK/YPG destekçileri tarafından katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

2014 yılında PKK yandaşlarınca 6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 7. yılında mezarları başında anıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı içerisinde yapılan programda HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Yasin Börü ve arkadaşlarının tarihte benzerine çok az rastlanan bir vahşetle öldürüldüklerini belirterek, “2014 yılının Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 6 Ekim'de olaylar başlamış, şehir karışmaya başlamıştı. Ama bu yiğitler de başladıkları iyiliği tamamlamak için gayret ediyorlardı. İnsanlık değerlerinin yerle bir edildiği bir savaştan kaçan gariplere yardım etmek için koşuşturuyorlardı. Allah'a yaklaşmak için kestirilmiş kurbanların etlerini, sadece bayramlarda et yiyebilen mahrumlara götürüyorlardı. Her bir iyiliğin karşısına dikilenler onlara da engel olacaklardı. Zalimler, onları ve iyilik hareketini durdurabilecekleri zannıyla onlara hücum ettiler ve tertemiz bedenlerini delik deşik ettiler, yüksekten attılar, arabayla ezdiler, yaktılar. Tarihte benzerine çok az rastlanan bir vahşetle öldürdüler” dedi.

“Vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı”
Onlar da Kürt'tü ama Müslüman kimlikleri nedeniyle hedefe konduklarını belirten Yapıcıoğlu, “Suçları 'Rabbimiz Allah'tır' demekti. 'Ve Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin, aksine onlar diridirler ama siz hissetmiyorsunuz.' Evet, bizler şu anda Allah yolunda öldürüldükleri için diri olan ve hep diri kalacak olan kardeşlerimizin manevi huzurunda katledilişlerinin 7. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha toplandık. Evet, bizler onların diri olduklarını hissetmiyoruz çünkü bedenen bizim aramızda değiller. İşte onları kendi ellerimizle defnettiğimiz kabirlerinin başında toplandık. Ama diri olduklarını biliyoruz. Kırdılar belki en nadide dallarımızı, vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı' diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dua edilmesiyle program son buldu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı