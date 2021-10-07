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Optimar'ın genel seçim anketi Millet İttifakı'nı üzecek! Cumhur İttifakı yüzde 50,7

Optimar'ın genel seçim anketi Millet İttifakı'nı üzecek! Cumhur İttifakı yüzde 50,7

Yapılan son seçim anketinde AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, zirvedeki yerini korudu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:35
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:36
Optimar'ın genel seçim anketi Millet İttifakı'nı üzecek! Cumhur İttifakı yüzde 50,7

Türkiye'de seçim tartışmaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Siyasi partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak Optimar Araştırma da Türkiye'nin Nabzı Eylül 2021 anketini gerçekleştirdi.

19-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ankette katılımcılara olası bir şeçimde kime oy verirsiniz sorusu yönlendirildi.

Gelen cevaplar yüzde 50,7 ile AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

AK PARTİ: Yüzde 39,0

CHP: Yüzde 24,0

MHP: Yüzde 10,9

İyi PARTİ: Yüzde 9,9

HDP: Yüzde 9,1

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 2,1

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: Yüzde 1,6

BBP: Yüzde 0,8

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,8

DEVA PARTİSİ: Yüzde 0,7

SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.6

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,4


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