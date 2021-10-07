Murat Kurum: Denetimler atık toplayanlara değil tesislere yönelik

İstanbulda çöp konteynerlerinden toplanan katı atıkların toplandığı tesislere denetimler sürüyor.



İstanbul Valiliği ve ilçe belediyelerin denetimleri esnasında bazı tesislerde olaylar çıktı. Atıkların yakılarak zorluk çıkarılması üzerine olaya polis müdahale etti.



Polis müdahalesinin ardından olaylar; sosyal medya ve en başta muhalif medyada 'atık toplayanların ekmeğiyle oynanıyor' şeklinde servis edildi.



Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir açıklama yayınladı.







'DENETİMLER TESİSLERE YÖNELİK'



Kurum, denetimlerin toplayıcılara değil ruhsat almamış tesislere yönelik olduğunu belirtti.



Kurum açıklamasında, 'İzinsiz Atık Toplama ve Ayırma faaliyetlerine ilişkin rutin denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil; Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir.' ifadelerine yer verdi.