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Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, 5 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, 5 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit edilen askerin kanının yerde kalmadığını, ilk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:58
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:59
Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, 5 terörist etkisiz...

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldığı törenle açıldı.

"5 terörist etkisiz hale getirildi, sayı artabilir"

Törendeki konuşması sırasında Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.


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