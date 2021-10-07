Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı

PKK elebaşlarına sığınacak alan bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarılı operasyonlarıyla örgütün sözde yöneticilerini birer birer etkisiz hale getiriyor.



SİHA'LAR HAVALANDI



Hareket edemez hale gelen terörist elebaşlarının en büyük korkusunun Türk SİHA'ları olduğu biliniyor. Son dönemde SİHA operasyonları sıklaştırıldı. Bugün erken saatlerde de Kuzey Irak'ta hava hareketliliği yaşandı. Havalanan Türk SİHA'ları bölgeyi adeta karış karış izledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



ÜST DÜZEY DARBE



Yakın zamanda, PKK’nın sözde merkez komite üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan, ABD ve PKK kontrolündeki Kamışlı’da aracındayken SİHA operasyonuyla öldürülmüştü. Kırmızı listedeki Karaaslan, Suriye’de öldürülen en üst düzey terörist olmuştu.





KANDİL'DE VURULDU



PKK’nın Kerkük alan sorumlusu ‘Delil Siirt’ kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk de Kandil’de etkisiz hale getirilmişti. Afrin’de sivillere yönelik pek çok eylemde yer alan terörist, Mehmetçiğe saldırı için kullanılan füze ve ağır silah mühimmatını temin ediyordu.