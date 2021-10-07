USD (Alış - Satış) : 8,91 - 8,92 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Güncel
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 isim ihraç edildi

Kobani provokasyonunda delil karartan 183 isim ihraç edildi

Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR, 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza attı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:20
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:21
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 isim ihraç edildi

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine fitili ateşlenen 6/8 Ekim Kobani provokasyonuyla ilgili önemli bir ayrıntı, 7 yıl sonra ortaya çıktı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölge geneline yayılan, 53 kişinin hayatını kaybettiği, kamu binalarının yağmalandığı milyonlarca liralık zararın oluştuğu olayların ardından emniyet teşkilatının omurgasını oluşturan TEM ve İstihbarat Şubelerinde örümcek ağı gibi yuvalanan FETÖ'cü polisler, olaylara katılan zanlıları tespit etmek yerine delil karartarak bazıları cezaevinde, bazıları da asker de olan alakasız kişileri şüpheli yaptı.

Bu şekilde olaylarla alakası olmayan 97 kişi beraat ederken, mahkemelerin gerçek faillerin tespiti için talep ettiği MOBESE ve zırhlı araçların kayıtları da "Kameralar bozuktu" denilerek gönderilmedi.


DELİL KARARTTIKLARI TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Kobani protestolarıyla ilgili soruşturmalarda görev aldıkları belirlenen TEM ve İstihbarat Şubede görevli 183 FETÖ üyesi polisin, meslekten ihraç edildikleri tespit edildi.


Bazıları halen tutuklu olan eski polislerden, bir kısmının da yurtdışına kaçtıkları belirlendi. O dönem Kobani olaylarıyla ilgili yargılamaları yapan üst düzey bir yargı mensubu, "FETÖ'nün buradaki asıl amacı bölge halkıyla devleti karşı karşıya getirmekti. Fail diye karşımıza çıkardıkları kişilerin pijamayla, terlikle yakalandıklarına, bazılarının cezaevinde, bazılarının askerde olduklarına tanıklık ettik.

Amaçları masum insanları fail diye fişleterek devlete düşman haline getirmek, diğer yandan da asıl failleri gizleyerek onların dışarıdaki provokasyonlarına çanak tutmaktı. Bu soruşturmada görev alanların hatırı sayılı bir kısmının FETÖ'den ihraç olmaları da oldukça manidar" dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı