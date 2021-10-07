Kiralık evlerde yeni yöntem! Açık artırmayla satışa çıkarıldı

Konut piyasasında azalan arza karşı artan talep nedeniyle kiralık ev bulmak oldukça zorlaştı. Bu durum kira fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Fiyat artışları birçok yerde yüzde 50'nin üzerinde.





Artışların yaşandığı bu dönemde 'fırsatçılık' olarak tanımlanabilecek bazı yöntemler de ortaya çıktı. Dünya Gazetesi'ne konuşan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, 'Talebin artması ve arzda kısıtlama olması nedeniyle emlakçılar sahip olduğu portföyler için farklı yöntemler geliştirdi. Bunlardan biri de açık artırma' dedi.



'KİRALAMAK İSTEYENLER SIRAYA ALINIYOR'



Özcan, 'Eldeki konutu en iyi rakama vermek önemli olduğu için talep ileten kişiler listeye alınıyor. Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin TL ise kişiler sırasıyla aranıp 3 bin 200 TL teklif alınınca bir sonraki kiracı adayı aranıp, ‘Siz ne kadar veriyorsunuz?' denilip 4 bin TL'ye kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum' diye konuştu.



'ESENYURT'TA SIK KULLANILIYOR'



İstanbul Bahçeşehir Capital Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ertap Erbay ise 'Örneğin, ‘10 bin liralık dairesi için 11 bin TL vereni kenarda tut, 12 bin TL vereni bulmaya çalış' diyenler oluyor' dedi. Erbay, özellikle yabancı ağırlıklı kiralama yapılan Esenyurt bölgesinde bu tarz açık artırma yönteminin sık sık kullanıldığını kaydetti.



Yine Bahçeşehir'de hizmet veren Coşar Gayrimenkul ve Danışmanlık Ortaklarından Coşkun Hurlu da, açık artırma ile kiralama sisteminin daha çok 1+1 ve 2+1 evlerini yoğun olduğu Beşiktaş, Şişli gibi merkezi lokasyonlar ile Esenyurt bölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.



EV EN YÜKSEK FİYATI VERENE



Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun ise, “İstanbul'da yüzde 51 oranında artan konut kiralarından ötürü emlak firmaları aynı anda birden fazla müşteri grubuna servis vererek adeta ‘serviste açık artırma' yoluna gitmek zorunda kalıyor. Bir eve birden fazla talep olunca, eve en yüksek fiyat veren evi kiralıyor” diye konuştu.