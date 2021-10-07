USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Siyaset
Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti

Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti

CHP yönetimi, Millet İttifakı'nda HDP'nin yerini ısrarla reddederken, dün akşam önceden duyurulmayan bir görüşme gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. HDP heyeti, 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 22:40
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 22:54
Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti

HDP heyeti, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve sonrasına dönük ilkelerinin ortaya konulduğu 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

GÖRÜŞME 2 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

HDP'lileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. İki parti heyetleri 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'Lİ SALICI DUYURDU

Daha öncesinde duyurulmayan görüşmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı