Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti

HDP heyeti, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve sonrasına dönük ilkelerinin ortaya konulduğu 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.



Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.



GÖRÜŞME 2 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ



HDP'lileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. İki parti heyetleri 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.



CHP'Lİ SALICI DUYURDU



Daha öncesinde duyurulmayan görüşmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.



