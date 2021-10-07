İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde inatla yol vermeme nedeniyle yaşanan kazalar arasına, bir yenisi daha eklendi.



YOL VERMEYİNCE..



TEM yolu İzmit Batı gişelerinde saat 12.00 sıralarında sürücülerin inatlaşması üzerine kaza yaşandı.



Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen sürücüler, gişeye sıkıştı.







2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı.



Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı.







Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.