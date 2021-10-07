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İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İki sürücünün aynı anda giriş yapmak istedikleri TEM yolu gişelerinde kaza yaşandı. Sıkışan iki araç nedeniyle gişe, bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:14
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:23
İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde inatla yol vermeme nedeniyle yaşanan kazalar arasına, bir yenisi daha eklendi.

YOL VERMEYİNCE..

TEM yolu İzmit Batı gişelerinde saat 12.00 sıralarında sürücülerin inatlaşması üzerine kaza yaşandı.

Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen sürücüler, gişeye sıkıştı.



2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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