İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı

2017 yılında oğlunu Diyarbakır’da şehit veren imam İbrahim Taşdemir, Tire Halkapınar köyündeki tapulu evinde susuz kaldı. İZSU’ya yaptığı başvuruya ‘yetki alanımızda değil’ cevabı alan şehit babası Taşdemir’in köy evine su taşıyan hortum yetersiz kaldığı için çeşmeden randıman alınmıyor. Şehit babası, kendisine yapılan ayıp karşısında çareyi 2 kilometre öteden hortumla su getirmekte buldu.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim
Taşdemir'e İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZSU, suyu çok gördü. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU tarafından yetki
alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, kendi çabalarıyla 1932 metre öteden boru döşeyerek evine su getirdi.
Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahım Taşdemir kıldırmıştı.
OĞLU ADINA HAYIR İŞLEDİ
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir'in oğlu Ahmet Alp Taşdemir, 2017'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen
operasyonda şehit düştü.
Evladının ölümünden sonra oğlu adına hayırlar düzenleyen baba Taşdemir, imamlık yaptığı Selçuk'ta bulunan İsa Bey Camii'nde yabancı
turistlere Kuran-ı Kerim hediye edip, İslamiyet'i anlattı. Bununla da yetinmeyen şehit babası; Kamerun, Benin ve Somali'de oğlu Ahmet Alp
Taşdemir adına 3 tane su kuyusu açtırdı.
AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇTIRDI KENDİ KÖYÜNDE SUSUZ KALDI
Afrika'da insanlar susuz kalmasın diye su kuyuları açtırtan Taşdemir, İzmir'de adeta susuz kaldı. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU
tarafından yetki alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, Halkapınar Köyü muhtarının da yardımlarıyla 1932 metre
öteden evine su getirtti. Evinden ayrıldığı zamanlarda suyu kapatmak için yaklaşık 2 kilometre yürüyüp vanayı kapatmak zorunda kalan
Taşdemir, İZSU yetkililerinin bu ısrarından vazgeçmesini istedi.
YILLARCA UĞRAŞTI
Evine su getirebilmek için yıllarca çaba gösterdiğini söyleyen Taşdemir, "Sonunda muhtarımızın yardımıyla neredeyse 2 kilometre
öteden su getirebildik. Ama bizim döşediğimiz boru anca bir parmak kalınlığında bir boru. Su tazyikli akmıyor. Yetkililere
söylediğimiz zaman da oraya su getirebilmek için ana hat çekmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yüzden getirmek istemiyorlar.
Sadece ben değil komşumun da su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.
TEK İSTEĞİM İZSU'NUN EVİME GELEN HATTI GENİŞLETMESİDİR
Yeni Asır'da yer alan habere göre Taşdemir, "Benim şu anda tek isteğim İZSU'nun evime gelen hattı genişletmesidir. Su saatimi
evimin olduğu bölgeye çekmesidir. Başka bir isteğim yok" dedi.