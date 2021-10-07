USD (Alış - Satış) : 8,91 - 8,92 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Güncel
İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı

İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı

2017 yılında oğlunu Diyarbakır’da şehit veren imam İbrahim Taşdemir, Tire Halkapınar köyündeki tapulu evinde susuz kaldı. İZSU’ya yaptığı başvuruya ‘yetki alanımızda değil’ cevabı alan şehit babası Taşdemir’in köy evine su taşıyan hortum yetersiz kaldığı için çeşmeden randıman alınmıyor. Şehit babası, kendisine yapılan ayıp karşısında çareyi 2 kilometre öteden hortumla su getirmekte buldu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:04
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:06
İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim
Taşdemir'e İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZSU, suyu çok gördü. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU tarafından yetki
alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, kendi çabalarıyla 1932 metre öteden boru döşeyerek evine su getirdi.

Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahım Taşdemir kıldırmıştı.

OĞLU ADINA HAYIR İŞLEDİ

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir'in oğlu Ahmet Alp Taşdemir, 2017'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen
operasyonda şehit düştü.

Evladının ölümünden sonra oğlu adına hayırlar düzenleyen baba Taşdemir, imamlık yaptığı Selçuk'ta bulunan İsa Bey Camii'nde yabancı
turistlere Kuran-ı Kerim hediye edip, İslamiyet'i anlattı. Bununla da yetinmeyen şehit babası; Kamerun, Benin ve Somali'de oğlu Ahmet Alp
Taşdemir adına 3 tane su kuyusu açtırdı.

AFRİKA'DA SU KUYUSU AÇTIRDI KENDİ KÖYÜNDE SUSUZ KALDI

Afrika'da insanlar susuz kalmasın diye su kuyuları açtırtan Taşdemir, İzmir'de adeta susuz kaldı. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU
tarafından yetki alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, Halkapınar Köyü muhtarının da yardımlarıyla 1932 metre
öteden evine su getirtti. Evinden ayrıldığı zamanlarda suyu kapatmak için yaklaşık 2 kilometre yürüyüp vanayı kapatmak zorunda kalan
Taşdemir, İZSU yetkililerinin bu ısrarından vazgeçmesini istedi.

YILLARCA UĞRAŞTI

Evine su getirebilmek için yıllarca çaba gösterdiğini söyleyen Taşdemir, "Sonunda muhtarımızın yardımıyla neredeyse 2 kilometre
öteden su getirebildik. Ama bizim döşediğimiz boru anca bir parmak kalınlığında bir boru. Su tazyikli akmıyor. Yetkililere
söylediğimiz zaman da oraya su getirebilmek için ana hat çekmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yüzden getirmek istemiyorlar.
Sadece ben değil komşumun da su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

TEK İSTEĞİM İZSU'NUN EVİME GELEN HATTI GENİŞLETMESİDİR

Yeni Asır'da yer alan habere göre Taşdemir, "Benim şu anda tek isteğim İZSU'nun evime gelen hattı genişletmesidir. Su saatimi
evimin olduğu bölgeye çekmesidir. Başka bir isteğim yok" dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı