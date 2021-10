İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediği ispatlandı: Nasıl bir eziklik

Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener gittiği illerde kurguladığı iftira ve algı operasyonlarıyla biliniyor. İftiraları her

seferde ortaya çıkmasına rağmen topluma dezenformasyon yaymakta kararlı olan Akşener bu kez de, 'Eğer 28 Şubat üzerinden bir

yürüme söz konusu olursa Erdoğan'a çok üzülürüm. Erdoğan bana 2001'de AK Parti kurucu üyeliği, 2015'te Başbakan

Yardımcılığı teklif etti' sözlerini sarf etti.



'DAVUTOĞLU'NUN SEÇİM HÜKÜMETİ İÇİN HER PARTİYE GÖTÜRDÜĞÜ TEKLİFİ...'

İP Liderinin bu iddiasının da yalan olduğu ortaya çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:









'Sayın Meral Akşener Davutoğlu'nun seçim hükümeti için her partiye götürdüğü teklifi Erdoğan'ın kendini muhatap alması

sanmış. Nasıl bir eziklik!







'SÜTLAÇ SONRASI KAYBOLMUŞ'



Sahi ne oldu da 2001 AK Parti kuruluş çalışmalarında Alucra'da festivale Hamsiköy'de sütlaç yemeğe gidip ertesi gün

ortadan kayboldu?'







ZALİMLİK İTİRAFI: 28 ŞUBAT KARARLARINA GÖNÜLDEN İNANIYOR



Ciddi bir muhalafet sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu anlatan Başkan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında Akşener'in 28 Şubat'ın

zalimlerinden olduğunu vurgulayarak o günlerde yaptığı sözleri hatırlattı.



Başkan Erdoğan'ın Akşener ile ilgili sözleri şöyle:



Açıklamasının devamında 'Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah

yalan' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Akşener'in 'Başbakanlığa talibim' sözlerini şöyle yorumladı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER TESPİTİ: ALLAH KİMSEYİ BÖYLE BİR KONUMA DÜŞÜRMESİN



'Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma

düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte

böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı.'

'Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. “

İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.'



MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?



24 Eylül'de Fondaş Halk TV'de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan Akşener, 'Ben Cumhurbaşkalığına aday değilim. Kendi

adıma bunu söylüyorum. Kim aday olacak kısmında seçilecek bir adayla devam edeceğiz. Ben aday değilim. Ben

Başbakanlığa adayım.' ifadelerini kullandı.