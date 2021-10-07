İngiltere'den flaş Türkiye kararı: Tam aşılı yolcular ülkeye alınacak

Bugün yapılan açıklamaya göre; İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları ülkeye alacağını duyurdu.



TÜRKİYE DE PCR KURALINI KALDIRMIŞTI



Türkiye de, ekim ayıyla birlikte, Kovid-19'a karşı çift aşı olmuş İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişlerinde zorunlu PCR testi kuralını kaldırmıştı.



Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kovid-19'a karşı ülkemizde alınan seyahat tedbirlerinde 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan güncellemeyle, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların Türkiye'ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmaları zorunluluğu kaldırılmıştır" denilmişti.