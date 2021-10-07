Gençlere yılda 30 bin TL para desteği! Kimler yararlanabilir? Uzman isim tek tek açıkladı

Gençlerin istihdamda daha çok yer alması için birçok teşvik devrede. Genç yeni işçi alırken gençleri tercih edenlere prim ve vergi desteği verilirken kendi işini kurmak isteyen gençlere de hem sermaye hem de prim ve vergi desteği veriliyor.



1 YIL BOYUNCA BAĞ-KUR PRİMLERİ DEVLETTEN



İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.



İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.



75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Vergi muafiyeti için şu şartlar aranıyor:



- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,



- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,



- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla diğer şartları taşıması,



- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,



- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması...



Bağ-Kur prim teşviğinden yararlanacakların; gelir vergisi teşviğinden yararlanabiliyor olması gerekiyor. Ayrıca; mükellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olması ve ilk defa sigortalı olması gerekiyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında da; sadece bir ortak prim teşviğinden yararlanabiliyor.



KİMLER YARARLANABİLİR?



*18-29 yaş arasındaki gençler



*Kendi işini kuran ya da ortak işyeri açanlar



*Vergi mükellefi olup Bağ-Kur kaydını yaptıranlar



HANGİ TEŞVİKLER VAR



*1 yıl boyunca Bağ-Kur primi ödemiyor



*3 yıl boyunca 75 bin lira için vergi ödenmiyor



*Yıllık 14 bin 810 lira prim, 15 bin 340 lira vergi avantajı oluyor



NASIL HESAPLANIYOR?



VERGİ HESABI



Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmişse:



130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.



22.000 x 0.27 = 5.940 TL



5.940 + 9.400 = 15.340 TL



PRİM HESABI



Brüt asgari ücret 3.577,50 TL



Aylık prim: 3.577,50 x % 34,5 = 1.234,24 TL



Yıllık prim: 1.234,24 x 12 = 14.810,88 TL