Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı

Olay 5 Ekim Salı günü sabaha karşı Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. isimli şahıs, bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye (42) saplantılı bir şekilde aşık oldu.



Mehmet Y. aşkına karşılık bulamayınca genç kadını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mehmet Y., sabaha karşı Uzunçelebi'nin yaşadığı eve giderek gizlice içeri girdi. Saplantılı aşık Mehmet Y., uyuyan kadının yüzüne kimyasal dökerek kaçtı. Ağır yaralanan kadın çığlıklar atmaya başladı. Yasemin Uzunçelebi'nin çığlıklarına uyanan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırdı. Kadın bir gözünü kaybederken, yüzünün bir bölümünde yanıklar meydana geldiği ve kemiğe kadar etinin eridiği öğrenildi.



Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis ekipleri ise saplantılı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adresi tespit edilen şüpheli Mehmet Y. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.





