Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istem

ABD merkezli terör örgütü FETÖ'nün ne kadar karanlık bir yapılanma olduğu mahkemedeki savunmada bir kez daha tatbik edildi. Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ’cüler Salih Fidan ve Samet Güre hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’nün Irak’taki öğretmenlerinden olduğu tespit edilen Fidan ve Güre’nin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında 50 FETÖ’cüyü teşhis ettiğini, bunlar arasında eşinin bile olduğunu belirterek, tahliye edilmesini istedi. Savcı ise sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütüldüğünü belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmamalarını istedi. Haberin detayları...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde
öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya
çalışırken yakalanmış, getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak 2021'de tutuklanmıştı.
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fidan ve
Güre'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adliyesindeki Mahkemeye, cezaevinden video konferansla bağlanan
sanıklar, tahliye talebinde bulundu.
EŞİNİ BİLE SUÇLADI
Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi
olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş
kişilerden oluştuğunu söyleyerek, "Bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Tanık olarak,
da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur" dedi.
PİŞMANLIKLARI YETERLİ GÖRÜLMEDİ
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan Güre ve
Fidan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle
cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında
daha önceden soruşturma yürütülmesi nedeniyle, beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri
kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
Sanıklar ile avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.