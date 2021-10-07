Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istem

ABD merkezli terör örgütü FETÖ'nün ne kadar karanlık bir yapılanma olduğu mahkemedeki savunmada bir kez daha tatbik edildi. Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ’cüler Salih Fidan ve Samet Güre hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’nün Irak’taki öğretmenlerinden olduğu tespit edilen Fidan ve Güre’nin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında 50 FETÖ’cüyü teşhis ettiğini, bunlar arasında eşinin bile olduğunu belirterek, tahliye edilmesini istedi. Savcı ise sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütüldüğünü belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmamalarını istedi. Haberin detayları...