Emsal gizli zam cezası! Hileler bir bir göz önüne serildi

Çeşitli oyun ve hilelerle vatandaşı aldatmaya çalışan sahtekarlar bu kez Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimine takıldı. Ünlü bir marka ketçap firmasının 390 gram ambalaj içerisinde 400 gram fiyat etiketi üzerinden ketçap sattığı Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Firmanın birim fiyatta zam yapmadığını iddia ettiği ancak her bir kutuda 10 gram çalarak gizli zam uyguladığı tespit edildi.



BAŞKAN ERDOĞAN FAHİŞ FİYATLARA DİKKAT ÇEKTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerin gıda sektöründe uyguladığı fahiş fiyatlara dikkat çekmesinin ardından gıda sektörüne yönelik denetimler sıklaştırılırken, hem Tarım Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı vatandaşı aldatmaya yönelik hileleri bir bir ortaya çıkarıyor.





KETÇABIN TADI KAÇTI



Ünlü bir ketçap markası tarafından ambalajlarla oynanan oyun Ticaret Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda firma tarafından sağlanan bilgiler ve belgeler kapsamında ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle 390 grama düşürüldüğü ancak 1 nisanda yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğine aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya devam edildiği belirlendi.





GİZLİ ZAM! BİRİM FİYAT AYNI, AMBALAJ FARKLI



Gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespitte bulunan bakanlık, 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu ve böylece ürüne gizli zam uygulandığını ortaya çıkardı.



Bakanlık söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve uygulamaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.



114 BİN LİRA CEZA KESİLDİ



Yapılan uygulamanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespitinde bulunan bakanlık inceleme konusu ürünün ülke çapında satışa sunulduğunu da belirlerken, gramaj oyunu ile vatandaşı aldatan firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ürüne ilişkin tüm reklamların da yayınlanmasına yasak getirdi.