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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Macron ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:49
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

MACRON'UN CEZAYİR'E YÖNELİK SÖZLERİ

Fransa seçim atmosferinde, Macron bu nedenle buna tevessül etti. Bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi bu tip tartışmaya çekmesi yanlış. Cezayir'de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Macron ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin.


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