Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert sözler: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



MACRON'UN CEZAYİR'E YÖNELİK SÖZLERİ



Fransa seçim atmosferinde, Macron bu nedenle buna tevessül etti. Bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi bu tip tartışmaya çekmesi yanlış. Cezayir'de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Macron ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin.