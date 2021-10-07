DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Yargıtay üyelerine skandal tehdit!

AK Parti’ye yaptığı ihaneti CHP’nin tetikçisi Halk TV’de utanmadan sıkılmadan itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’ndan skandal bir açıklama geldi. Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine "Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderdi. Yeneroğlu öte yandan ankesör aramalarının ve ByLock kullanımının suç unsuru olmadığını söyledi.
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan ve
'Yargıtay'ın Lokomotifi' olarak adlandırılan daireler arasında yer alan eski numarasıyla 16.
yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine 'Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı
Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları' başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla
ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderdi.
HUKUKUN SIRADANLAŞMASI VURGUSU
Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) antetli kağıt üzerinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi
üyelerine gönderdiği mesajda 2. Mahmut döneminde yaşanan bir olayı alıntılayarak şunları
kaydetti:
'II. Mahmut bir gün Selimiye kışlasını denetlemeye gider. Kışladan içeri girdiğinde her zaman
olması gereken ve padişahı selamlamak için atılan 9 pare top atışı bu sefer yoktur. Buna çok
kızan padişah, kışlanın bütün paşalarını toplayarak hesap sorar. Paşalar da sorumlu olarak
topçu çavuşunu çağırırlar.
Padişah topçu çavuşuna, 'Neden top atışı yapılmadı?' diye sorar, çavuş ise, 'Efendim, tam 18
tane sebebi var.' diye cevap verir. Nedenleri saymasını isteyen padişaha çavuş, 'Barut yok'
cevabını veri. Padişah, araya girerek 'tamam, gerisini sayma' der. Bugün Türkiye'nin içinde
bulunduğu durumun nedenlerini ortaya koymaya çalışırken birçok sebep öne sürebiliriz.
Ancak bunlardan hiçbiri hukuksuzluğun sıradanlaşması kadar belirleyici ve acı verici bir sebep
olamaz.'
'YARGI ADALETİN KURBAN EDİLMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR'
Sabah'ta yer alan habere göre, mesajında OHAL ile ilgili olarak da değerlendirmelerde
bulunan Yeneroğlu, 'Türkiye'de bir istisna hali olan OHAL, iktidarın hukuku ayak bağı
olmaktan çıkardığı, hukuka bağlı olmak yerine hukuku kendisine bağladığı bir dönem
olmuştur. Ne yazık ki yargı da 'hikmet-i hükümet' adına adaletin kurban edilmesine göz
yummuştur' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 2016-2020 yılları arasında açılan soruşturmalara
değinen Yeneroğlu, soruşturmayı açan yargı mensuplarını suçlar bir şekilde şunları aktardı:
'Yapılan soruşturmalarda hukuk zemininin dışına çıkılarak ceza hukukunun temel ilkeleri göz
ardı edilmiş ve toplum vicdanı yaralanmıştır. Bu yüzden zaman adaleti konuşma, silahlı terör
örgütü üyeliği yargılamalarındaki adaletsizliklere son verme zamanıdır.'
Raporla beraber yolladığı mesajda Mustafa Yeneroğlu'na göre, 15 Temmuz 2016'dan önceki
tüm eylemler suç oluşturmuyor. Yeneroğlu bu mesajıyla bir nevi KHK ile ihraç edilenler
kamuya dönsün mü istiyor?
ANKESÖR VE BYLOCK KONUSU
Yeneroğlu ayrıca, hazırladığı ve Daire üyelerine gönderdiği raporda, ankesör aramalarının
kişinin hiyerarşik yapıya dahil olduğu anlamı taşımadığına dikkat çekti.
Raporda Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması ByLock'un
kullanımına değinen Yeneroğlu, ByLock kullanımının direkt olarak suç unsuru olmayacağına
vurgu yaptı