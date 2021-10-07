DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Yargıtay üyelerine skandal tehdit!

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan ve

'Yargıtay'ın Lokomotifi' olarak adlandırılan daireler arasında yer alan eski numarasıyla 16.

yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine 'Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı

Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları' başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla

ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderdi.



HUKUKUN SIRADANLAŞMASI VURGUSU



Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) antetli kağıt üzerinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi

üyelerine gönderdiği mesajda 2. Mahmut döneminde yaşanan bir olayı alıntılayarak şunları

kaydetti:



'II. Mahmut bir gün Selimiye kışlasını denetlemeye gider. Kışladan içeri girdiğinde her zaman

olması gereken ve padişahı selamlamak için atılan 9 pare top atışı bu sefer yoktur. Buna çok

kızan padişah, kışlanın bütün paşalarını toplayarak hesap sorar. Paşalar da sorumlu olarak

topçu çavuşunu çağırırlar.



Padişah topçu çavuşuna, 'Neden top atışı yapılmadı?' diye sorar, çavuş ise, 'Efendim, tam 18

tane sebebi var.' diye cevap verir. Nedenleri saymasını isteyen padişaha çavuş, 'Barut yok'

cevabını veri. Padişah, araya girerek 'tamam, gerisini sayma' der. Bugün Türkiye'nin içinde

bulunduğu durumun nedenlerini ortaya koymaya çalışırken birçok sebep öne sürebiliriz.



Ancak bunlardan hiçbiri hukuksuzluğun sıradanlaşması kadar belirleyici ve acı verici bir sebep

olamaz.'



'YARGI ADALETİN KURBAN EDİLMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR'



Sabah'ta yer alan habere göre, mesajında OHAL ile ilgili olarak da değerlendirmelerde

bulunan Yeneroğlu, 'Türkiye'de bir istisna hali olan OHAL, iktidarın hukuku ayak bağı

olmaktan çıkardığı, hukuka bağlı olmak yerine hukuku kendisine bağladığı bir dönem

olmuştur. Ne yazık ki yargı da 'hikmet-i hükümet' adına adaletin kurban edilmesine göz

yummuştur' ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 2016-2020 yılları arasında açılan soruşturmalara

değinen Yeneroğlu, soruşturmayı açan yargı mensuplarını suçlar bir şekilde şunları aktardı:



'Yapılan soruşturmalarda hukuk zemininin dışına çıkılarak ceza hukukunun temel ilkeleri göz

ardı edilmiş ve toplum vicdanı yaralanmıştır. Bu yüzden zaman adaleti konuşma, silahlı terör

örgütü üyeliği yargılamalarındaki adaletsizliklere son verme zamanıdır.'



Raporla beraber yolladığı mesajda Mustafa Yeneroğlu'na göre, 15 Temmuz 2016'dan önceki

tüm eylemler suç oluşturmuyor. Yeneroğlu bu mesajıyla bir nevi KHK ile ihraç edilenler

kamuya dönsün mü istiyor?



ANKESÖR VE BYLOCK KONUSU



Yeneroğlu ayrıca, hazırladığı ve Daire üyelerine gönderdiği raporda, ankesör aramalarının

kişinin hiyerarşik yapıya dahil olduğu anlamı taşımadığına dikkat çekti.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması ByLock'un

kullanımına değinen Yeneroğlu, ByLock kullanımının direkt olarak suç unsuru olmayacağına

vurgu yaptı

