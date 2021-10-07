CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki kadına şiddete karşı sus pus oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren ve sözde kadın hakları savunuculuğu yapan CHP, yine kadına şiddetle

gündeme geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız skandallarına bir yenisini daha ekledi.



Yaklaşık 7 yıl önce özel kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi,

yine Ankara'da tokatlamıştı. İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi.



E.Ş. ise kendisini elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, 'Çıkaramazsın' cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında

CHP'li Yıldız, kadın danışmanını darp etti. Milletvekilinin dokunulmazlığı gerekçesiyle meclis polisinin müdahale edemediği öğrenilirken, E.Ş.

ailesi ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda şiddete maruz kaldığını kaydeden E.Ş.'ye karşın milletvekili Yıldız hakkındaki suçlamaları reddetti. Aynı zamanda E.Ş. CHP

Genel Merkezi'ne gitti.



GENEL MERKEZ İNCELİYOR



E.Ş.'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine yaşadıklarını anlatmasının ardından konunun incelenmesi için genel başkan

yardımcıları Muharrem Erkekli ile Gülizar Biçer Karaca görevlendirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Genel Merkezinin birlikte çalıştığı

danışmanını tokatlayan milletvekili Hüseyin Yıldız hakkında alacağı karar bekleniyor.

