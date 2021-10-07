CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkında bir iddia ortaya attı. Kılıçdaroğlu,

"Devletin nasıl yönetildiğini görüyorsunuz. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim; 'şehit çocuğuna

burs veriyoruz' diye şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar, buna 'evet' diyor musun?" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük'ten yapılan açıklamada kamu zararının

olmadığı belirtildi.



Öte yandan şehit çocukları ile ilgili iddia için Müdürlük "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili

olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç

başlatılmıştır" duyurusunda bulundu.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:



Sn. Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda kurumumuz aleyhine yaptığı konuşmaya cevaben kamuoyu duyurumuzdur.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs almak üzere;



2016 yılından bugüne kadar toplam 1.451.545 ortaöğrenim öğrencisi burs başvurusu yapmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016-2021 yıllarında toplam 91.369 öğrenciye burs verilmiştir.

Başvurular, öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için beyanları esas alınarak burslar hızlı bir şekilde bağlanmakta, daha sonra beyanların

SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) üzerinden kontrolü yapılmakta, beyana aykırı bir durum tespit edildiğinde burslar

derhal kesilmekte ödenen miktar yasal faiziyle geri alınmaktadır.



Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 Şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar

önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs

kazanmıştır. 8 öğrencinin ise "şehit çocuğu" olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu

zararı oluşmamıştır.

