Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamaları'ndan öne çıkanlar şöyle:



Cumartesi günü Adana'da olacağız. Tamamlanan projelerin açılışlarını yapacağız. Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği dönemde üretim çarklarını durdurmayarak, istihdamı artırarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Dünya küçülürken bizim geçen yıl büyümemiz bunun göstergesidir.



Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği düşüncesi ile salgını yeni bir atılım fırsatına çevirme gayretindeyiz. Tüm kesimlerle milletimizin bu kalkınma hamlesine sıkı sıkıya sarıldığını görüyoruz. Pek çok şehirde OSB kuruluşundan, kapasite artırmaya kadar olumlu gelişmeleri görüyoruz. Birileri ne yaparsak yapalım, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun felaket tellalığı yapmaktan geri durmuyor. Bunların maskelerini her seferinde gerekirse tekrar tekrar indirmek zorundayız.



Hamdolsun milletimize yaptığımız hizmetleri anlatmak için aylarca kullansak bitmeyecek malzeme vardır. Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın, belediyelerimizin ürettiği bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin gönlüne, zihnine işlemeliyiz.



KILIÇDAROĞLU'NA DOKTOR RAPORU YANITI



Kılıçdaroğlu görüntülerden çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin ben olduğumu söyleyerek rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu durumu açıklasın. Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.



"ADAMLAR BENZİN BULAMIYOR, SEN BUNU GÖRMÜYOR MUSUN?"



Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.



3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



Kılıçdaroğlu memurları kışkırtmaya çalışıyor. Memurlara 3600 ek gösterge sözü veren biziz. Bunu toplu sözleşmeye koyan biziz. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğinin sözünü veren de biziz. Bu zat neyi konuşuyor? Ben bunu bilmiyorum. Şehitlerden gazilere herkesi kışkırtmaya çalışan bu kişi en çok destek verdiğimiz çiftçileri de diline dolamış.



"BUNLARA RAĞMEN CUMHURBAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNU BİR KEZ DAHA KAZANACAĞIZ"



Ülkemizde her şey güllük gülistanlık, yok böyle bir şey. Elbette sıkıntılarımız var. Ama bunların çözümünü biz biliyoruz biz.



2023'e yaklaştıkça yalan ve iftira kampanyalarının artarak üreceğini devam ediyor. Biz yıllarca iftira ve yalan ile mücadele etmiş bir siyasetten geliyoruz. Biz 1994'te İBB'yi CHP'en alarak bugünlere, bunlara rağmen geldik. Biz sosyal, ekonomik nice tuzakla bunlara rağmen başa çıktık. Bunlara rağmen yeniden Cumhurbaşkanlığı sorumluluğunu kazanmayı başaracağız. Bunlar bize bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir damla su bile vermezler. Bu yeminli Türkiye düşmanlarına hak ettikleri cevabı her platformda vereceğiz. Bizim sorumlu olduğumuz tek merci milletimizdir.



Benim sizden isteğim şudur, gönüllere dokunmak bizim en büyük kazanımımız olacaktır. Kibir bize yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz, tevazu ordusu olarak devam edeceğiz. Ana kademesi ile, kadın ve gençlik kolları ile bizi hiç yarı yolda bırakmayan teşkilatlarıma güveniyorum. Emekleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.