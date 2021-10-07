Başıbüyük-Samandıra yolunu AK Parti yaptı, CHP sahiplendi! 'İşte Guguk Kuşu siyasetinin son örneği

İBB yönetimi AK Parti döneminde yapılan eserlere konmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından önceki hafta duyurulan Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Projesi'ne yönelik bilgilendirme yapıldı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Projenin yaklaşık yüzde 90'ı AK Parti döneminde tamamlandı. CHP'li İBB döneminde ise çalışmalar bir süre durduruldu. Geriye kalan küçük çaplı çalışmalar 2,5 yılda ancak bitirilebildi.



*2,5 yıldır İstanbul'a yeni bir eser ve hizmet üretemeyen CHP'li İBB, AK Parti icraatlarının açılışını yapmaya devam ediyor. Guguk Kuşu Siyaseti'nin son örneği "Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Projesi.



*AK Parti döneminde yapımına başlanan otoyol projesi, toplam 5.6 km uzunluğuna sahip. 2 gidiş – 2 geliş şeritli otoyol sayesinde ortalama 45 dakika süren seyahat süresi 10 dakikaya inmesi planlandı.



*Projenin yaklaşık yüzde 90'ı AK Parti döneminde tamamlandı. CHP'li İBB döneminde ise çalışmalar bir süre durduruldu. Geriye kalan küçük çaplı çalışmalar 2,5 yılda ancak bitirilebildi.



*Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan, İstanbul genelinde pek çok yol projesini durduran CHP'nin elinde İBB, "Yaptık Belediyeciliği"nden "Açtık Belediyeciliği"ne evrildi.



İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN ALGI YAPTI



AK Parti döneminde yapılan yol ile ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ongun, 4 Ekim'deki paylaşımında, "Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayıp hizmete açtık. Yeni yol Kartal Köprüsü ile Kozyatağı arası yoğunluğu azaltırken Maltepe ile Sancaktepe-Sultanbeyli bağlantısını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.



Ongun, pişkinliğin dozajını daha da artırdı ve bugün bir paylaşım daha yaptı, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir." dedi.





Yolun AK Parti döneminde yapıldığını bilen vatandaşlar Ongun'a büyük tepki gösterdi. Ongun ise tweetlerini henüz silmedi.