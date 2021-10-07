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Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması! 4 ay önce...

Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması! 4 ay önce...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:13
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:21
Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması! 4 ay önce...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 3. doz aşılamayla ilgili önemli bir açıklama geldi.



Bakan Koca '2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.' dedi.



Koca ayrıca vakalarla ilgili de 'Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek.' paylaşımında bulundu.


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