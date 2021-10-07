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Avrupa'nın en büyük camisine İslam'a hakaretler içeren tehdit mektubu: Hazırlanın saldırılara maruz kalacaksınız

Avrupa'nın en büyük camisine İslam'a hakaretler içeren tehdit mektubu: Hazırlanın saldırılara maruz kalacaksınız

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. "Savaş ilanı" başlıklı mektupta, "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor" şeklinde tehditler savuruldu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:25
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:25
Avrupa'nın en büyük camisine İslam'a hakaretler içeren tehdit mektubu: Hazırlanın saldırılara maruz kalacaksınız

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen 'Savaş ilanı' başlıklı mektupta 'Fransa'da İslam dinine yer olmadığı' ileri sürüldü.

İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak 'Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?' ifadelerine yer verildi.

Mektupta 'Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor.' şeklinde tehditler savuruldu.

'Burası daha fazla ilgi çekiyor'

Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, 'Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu' dedi.

Şahin, 'Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz' diye konuştu.

Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.

Maddi sıkıntılar

Tehditlerin hedefindeki Eyüp Sultan Camisi, inşaatı bittiğinde Avrupa'nın en büyük camisi ve külliyesi olacak. Camide, Fransa'nın doğusu ile sınıra yakın olduğu için Almanya ve İsviçre'deki Müslümanlar da ibadet edebilecek.

Kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanan külliye, şehrin merkezindeki Fatih Camisi'nin 1996'da taşındığı alanda...


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