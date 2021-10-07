USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Siyaset
Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı

Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' açıklamasının ardından, partisinin dünkü grup toplantısında kürsüye 'pideci' diyerek İbrahim Çetinkaya'yı çıkarmıştı. Çetinkaya’nın, CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:38
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:46
Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır' ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yaptığı paylaşımla, Bahçeli'nin kebap yiyen HDP'lileri ve CHP'lileri kast ettiğini açıklamıştı.



AKŞENER KEBAPÇI ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında kürsüye kebapçı olduğu belirtilen İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı. Çetinkaya, yaptığı konuşmada 'Bizden terörist olmaz' dedi.



Ancak Akşener'in, Bahçeli'nin kebapçılara terörist dediğini öne sürerek söz hakkı verdiği Çetinkaya'nın,geçmiş dönemlerde CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı