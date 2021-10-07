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AB'den Yunanistan'a 'sığınmacı' tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş

AB'den Yunanistan'a 'sığınmacı' tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sığınmacılara karşı insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen Yunanistan'a 'soruşturma açılmasını' talep etti. Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Komisyon Sorumlu Komiseri Ylva Johanson, "Yunanistan'ın yaptıkları şoke edici. AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş" diye konuştu.

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:07
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:57
AB'den Yunanistan'a 'sığınmacı' tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş

Dünya çapında birçok sivil toplum kuruluşu ve gazetecilerin çalışmalarıyla açıkça AB ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilen Yunanistan için AB Komisyonu harekete geçti.

Alman basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'ndan Suriye savaşının başlamasıyla birlikte yoğunluk kazanan ve sınırı geçmeye çalışan mültecilere denizde ve karada çok sayıda insan hakları ihlali yapan Yunanistan'a ihlaller hakkında soruşturma açması yönünde talep geldiği bildirildi.

'AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş'
AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johanson yaptığı açıklamada, Yunanistan'dan konuyu derinlemesine araştıracak bir soruşturma talep ederek, “Alman medyasının getirdiği veriler son derece güvenilir veriler. Yunanistan'ın yaptıkları şok edici. AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın savunması: AB'nin sınırlarını savunuyoruz
Yunanistan ise, görüntüler ile kayıt altına alınan insan hakları ihlallerini AB ülkelerinin göçmen istemeyişini fırsata çevirerek, ‘'AB'nin sınırlarını savunuyoruz'' tezinin arkasına saklanarak suçlamaları reddediyor.

Yunanistan sığınmacıları Türk sularına itti
Alman basını ise, açık ve net bir şekilde Ege Denizi'ndeki savunmasız sığınmacıların Yunan polisi tarafından zorla Türk sularına itildiğini ifade etti.

Haberlerde yer alan bazı görüntülerde ise, şişme botların patlatıldığı ve sahil güvenlik botlarının yakından geçerek büyük dalgalar oluşturmak suretiyle şişme botları batırmaya çalıştıkları açıkça görüldü.

Yunanistan, AB Komisyonu'nun soruşturma talebine siyasi olarak itiraz etmeye çalışsa da ilgili soruşturmayı açması bekleniyor.

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