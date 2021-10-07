7 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu

217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Türkiye'de son 24 saat içerisinde 362 bin 152 koronavirüs verisi tespit edildi. Vaka sayısı 30 bin 19 olurken, vefat sayısı 217 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 240 kişi ise iyileşti.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.



BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi.



7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:



