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Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi

Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi

Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 14:16
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 14:28
Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi

Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi.

Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı.

Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi.

Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.


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