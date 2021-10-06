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TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! 'Bu bir çökmedir'

TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! 'Bu bir çökmedir'

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmişti. İşgalin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu; Bu olayın mala çökme olduğunu dile getirdi. İşte CHP'nin Adalar zorbalığı ve yaşananlar

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:07
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:08
TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! 'Bu bir çökmedir'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu CHP'nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İBB adeta ; "Biz istediğimiz kiracıyı çıkartır malına da çökeriz." mantığında diyen Eminoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

GENÇLERİ LİNÇ Mİ EDECEKSİNİZ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA ve İBB arasında olan konuyu siyasallaştırmıştır. Canan Kaftancıpğlu ne yapmak istemektedir. Gençleri linç mi edeceksiniz Canan hanım.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu "Sözleşmemiz devam ediyorken, İBB binamıza çökmeye çalıştı" | Video

ZABITALARINIZLA ÇÖKTÜNÜZ

Günü gününe kirasını ödediğimiz yere tabiri caizse zabıtalarınızla çökmeye kalktınız

GENÇLERE KUR'AN-I KERİM ÖĞRETMEMİZDEN Mİ RAHATSIZSINIZ?

CHP TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Onbinlerce gencimize Kur'an-ı Kerim öğretmemizden mi rahatsızsınız. Bilim İnsanı gençler yetiştirmemizden mi rahatsızsınız?

CHP ne İstanbul'u ne Adalar'ı yönetemiyor. Bu becereksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz.

ADALAR'DA NELER YAŞANDI?

CHP'nin; TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde süren 27 saatlik işgalinin sona erdiği bildirildi.
Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekiplerinin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden çıkardığı öğrenildi.


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